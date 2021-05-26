В Польше заявили об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины

Польша упустила ряд шансов в отношениях с Россией из-за Украины. Такое мнение озвучил депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский.

Он пояснил, что Варшаве стоило не выступать против проектов Москвы в сфере энергетики, чтобы угодить интересам Киева, а выбрать другую тактику. Депутат допустил, что она позволила бы сделать российско-польские отношения более продуктивными.

«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария», — отметил Каминьский в интервью Energetyka 24.

Он добавил, что в настоящее время республика видит результат своих действий в угоду украинской стороне.

По словам политика, газопровод «Северный поток — 2» не принесет Польше выгоды, однако государству не удалось добиться прекращения его строительства. Подобная ситуация, как указал Каминьский, является результатам решимости РФ и Германии, которые намерены довести проект до конца, у Польши же союзников в данном вопросе нет.

22 мая заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала выразил опасения, что реализация проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» приведет к превращению Германии в «мини-Россию». Он также подтвердил позицию польского правительства, согласно которой Варшава выступает против реализации проекта.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. В основном страны ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против него выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.