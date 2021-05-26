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В отрасли сообщили о дефиците на рынке загородного жилья

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На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения, рассказали «Известиям» в отрасли. Спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом. За год показатель в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

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На этом фоне в большинстве крупных городов России отмечается дефицит ликвидного и наиболее популярного предложения, отметил он. В числе самых дефицитных регионов — Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край, сообщил Антон Сауков.

«Действительно, спрос на загородное жилье в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом вырос примерно в полтора раза. В связи с этим во всех регионах наблюдается дефицит качественного предложения», — согласен руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Из-за дисбаланса спроса и предложения некоторые продавцы вторичной загородной недвижимости начали откровенно завышать стоимость своих объектов на 15-20% от существующих рыночных значений, сказал Антон Сауков.

В целом за год цены на загородное жилье в стране увеличились в среднем на 20%. По итогам 2021-го они могут вырасти еще на 8–10%, сказал Алексей Попов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удачные строения: на рынке загородного жилья сформировался дефицит

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