Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника
Экономика
Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта
Мир
США выразили готовность к диалогу с РФ о предупреждении инцидентов в море
Экономика
В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло
Интернет
Эксперты предупредили о последствиях вероятного замедления Google
Мир
Подтверждена смерть трех японских рыбаков при столкновении с судном РФ
Армия
«Сухой» разработает однодвигательный истребитель пятого поколения
Общество
Полиция установила похитителей денег из депозитариев в банках Москвы
Мир
Мальта выступила против вступления в НАТО

США выразили готовность к диалогу с РФ о предупреждении инцидентов в море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Об этом сообщается 25 мая на сайте ВМС США по итогам двусторонних консультаций.

На ход вперед: какими ресурсами обладают боевые корабли времен СССР
Модернизация старых ракетных крейсеров может радикально увеличить возможности флота

«Это ежегодное мероприятие (консультации России и США. — Ред.) представляет собой профессиональную дискуссию, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения и подтверждается наша неизменная приверженность диалогу по уменьшению рисков», — говорится в заявлении ведомства.

В рамках визита американской делегации в Москву на консультации стороны рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия кораблей России и США в международных водах за 2020 год.

25 мая в Минобороны РФ состоялись плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года. Следующий раунд консультаций с Соединенными Штатами по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе запланирован на 2022 год.

Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, которое было заключено в 1972 году между СССР и США, закрепило заинтересованность обеих стран в обеспечении безопасности мореплавания в международных водах и полетов над ними. Оно предусматривает ежегодные консультации для проверки соблюдения соглашений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021