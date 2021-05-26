Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей

Самыми счастливыми предпринимателями в России оказались блогеры, коучи и художники, средний показатель уровня счастья предпринимателей в России составляет 46,13 балла из 100, следует из опроса «СберЗдоровья» и «ЮKassa», результаты которого представлены 26 мая.

Отмечается, что среди владельцев бизнеса больше счастливых женщин, нежели мужчин — 66 баллов и 52,9 соответственно. В то же время сотрудники, работающие по найму, счастливее своих руководителей. Среди опрошенных этой категории совсем недовольны жизнью всего 6,5%.

При этом самыми удовлетворенными стали блогеры, коучи, художники, их 84%. Самым низким индекс счастья оказался у IT-специалистов — 45 баллов.

Большинство респондентов смотрят в будущее с оптимизмом и хорошо управляют своим временем, к ним относятся 82%. Более половины (51%) бизнесменов отмечают, что многое из запланированного в жизни уже удалось реализовать.

Кроме того, 88% предпринимателей довольны своим внешним видом, а 93% способны видеть много интересного и забавного вокруг себя. Несмотря на оптимистический настрой, 41% женщин-предпринимателей пожаловались на качество сна, а 58% — на упадок жизненных сил. По данным исследования, мужчины не высыпаются гораздо меньше женщин — недостаток сна отметили всего 16%.

Среди бизнесменов с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей 57,4% удовлетворены жизнью. С доходом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей жизнь устраивает уже 72% опрошенных, а при доходе от 301 тыс. до 500 тыс. рублей — 87% опрошенных. При доходе от 500 тыс. рублей недовольных бизнесменов нет, однако из числа предпринимателей, зарабатывающих свыше миллиона рублей, полностью удовлетворены жизнью только 33% опрошенных.

Психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов проходило по оксфордскому опроснику Oxford Happiness Inventory в мае 2021 года среди 200 предпринимателей. Опрос проводился ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.