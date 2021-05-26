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Компании начали страховать россиян от рисков прививок против COVID

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В компаниях «Капитал Лайф страхование жизни», «Росгосстрах», «Уралсиб страхование» и ВСК запустили полисы, покрывающие риски прививок от COVID-19. Начать продавать подобную страховку в скором времени планируют и в «АльфаСтраховании», а в «Сбербанк страховании» рассматривают такую возможность. Цена договоров от рисков вакцинации разнится в пределах 500–4000 рублей.

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Действовать полис в большинстве случаев начинает уже на следующий день, однако выплаты гарантируются только в случае резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти. Так, компенсация за пребывание в стационаре составит от 10 до 100 тыс. рублей, а в случае летального исхода — около 500 тыс. рублей.

Некоторые компании обновили уже существующие продукты от осложнений после прививок, включив в перечень инъекцию от коронавируса. С начала 2021 года сборы страховых компаний за такие полисы достигли 100–200 млн рублей, рассказал генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. В «Росгосстрахе» за три месяца клиенты приобрели около 23 тыс. договоров, покрывающих риски вакцинации от коронавируса, а сборы за них превысили 23 млн. Компании ожидают роста востребованности полисов с распространением прививок от ковида.

Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина уверена, что из-за жестких условий продукт окажется прибыльным для страховщиков, а количество выплат клиентам будет небольшим. Такие полисы не могут приобрести ни лица старше 65 лет, ни инвалиды, то есть как раз россияне из группы повышенного риска, а покрытие гарантируется только в течение 30–45 дней после каждой из прививок, объяснила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под покрытием: в РФ появились страховки от рисков вакцинации против COVID

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