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Взрыв прогремел на авиабазе КСИР рядом с Тегераном

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На авиабазе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) неподалеку от Тегерана произошел взрыв, сообщает 25 мая портал Disclose.tv в своем Twitter.

Отмечается, что несколько дней назад здесь Корпус презентовал новый беспилотный летательный аппарат с символическим названием «Газа».

6 апреля иранское грузовое судно, принадлежащее КСИР, подверглось нападению возле побережья Эритреи в Красном море. Предположительно, произошел взрыв заложенных в корпусе корабля мин.

До этого, 25 марта, сообщалось, что Иран нанес удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management. Власти Израиля назвали инцидент умышленным нападением Тегерана в отместку за повреждение корабля в Средиземном море двумя неделями назад.

В начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил во взрыве на израильском корабле в Оманском заливе Иран. Инцидент произошел 25 февраля. Пострадавших в результате происшествия не было. Причины взрыва не уточнялись. При этом Нетаньяху не привел доказательств, но назвал Иран самым большим врагом Израиля.

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