Банки пытались навязать допуслуги 32% получавших госпомощь МСП

Банки зачастую навязывали малым и средним предпринимателям (МСП) дополнительные услуги при предоставлении займов по программам госпомощи пострадавшим отраслям. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Бизнес-платформы ОНФ» и АНО «Россия — страна возможностей», с которыми ознакомились «Известия».

По данным мониторинга, 33% подавших заявку на кредит получали предложение о покупке допуслуг банка, и 32% из них не знали (банк не сообщил), что дополнительные услуги банков не являются обязательным условием для получения кредита.

В рамках исследования с 19 по 25 мая 2021 года было опрошено 559 представителей МСП из 64 регионов страны.

При этом 97% МСП смогли полностью списать льготные кредиты, полученные по программе ФОТ 2.0.

Для субъектов МСП категорий «малое предприятие», «микропредприятие», у которых основной или дополнительный ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли, а также других категорий, у которых к пострадавшей отрасли относится только основной ОКВЭД, в 2020 году предоставлялись «невозвратные» кредиты по ставке 2% на поддержку занятости (ФОТ 2.0). При выполнении условия о сохранении 90% сотрудников кредит должен быть полностью списан, более 80% — наполовину. Решение о списании принималось банками 1 апреля 2021 года (постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696).

Всем, кому было произведено частичное списание или отказано в нем, в качестве обоснования банками указывалось на невыполнение условия о сохранении численности сотрудников. При этом опрошенные выражали свое несогласие с решением банка, рассказали в ОНФ.

«Например, невнятное объяснение со стороны банка о том, что в некой базе значится, что было семь наемных сотрудников, а потом их стало шесть. Справки из ПФР и ФНС о неизменности численности не повлияли на решение», — говорится в исследовании.

Если в отношении МСП отмечалось наличие отдельных случаев необоснованных, по мнению их представителей, отказов в списании кредитов, взятых по программе ФОТ 2.0, то подобные ситуации не были зафиксированы ОНФ в отношении самозанятых граждан при получении возврата уплаченного налога за 2019 год и налогового вычета в размере МРОТа, сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

«По мнению ОНФ, правительству РФ следует распространить полученный положительный опыт организации предоставления мер поддержки самозанятым гражданам на МСП», — полагает он.

Также в исследовании говорится, что из числа опрошенных представителей МСП, имеющих право на участие в ФОТ 3.0, 34,4% обращались за получением льготного кредита по ставке 3,0%, 48,4% не обращались, 17,2% впервые узнали о такой возможности. Заявки 36,4% обратившихся были удовлетворены, еще 13,6% удовлетворены на условиях приобретения дополнительных услуг. Отказы получили 13,6% из-за несоответствия условиям постановления правительства РФ от 27.02.2021 № 279, 36,4% — из-за несоответствия внутренней политике банка. Остальные заявки были на стадии рассмотрения.

С марта 2021 года в качестве замены ФОТ 2.0 введена мера поддержки ФОТ 3.0, в рамках которой субъектам МПС предоставляется возможность получить на один год кредит по ставке 3% с отсрочкой платежей по основному долгу до 1 июля 2021 года (при условии сохранения в течение срока действия кредитного договора не менее 90% рабочих мест). Размер кредита определяется количеством сотрудников организации (1 МРОТ — 12 792 рубля на каждого работника в расчете на 12 месяцев). Кредит могут получить «малые предприятия» и «микропредприятия», у которых основной или дополнительный ОКВЭД относится к отраслям экономики, требующим поддержки для восстановления предпринимательской деятельности, а также МСП других категорий, у которых к указанным отраслям относится только основной ОКВЭД.

Мониторинг мер поддержки МСП позволил доработать соответствующие программы и помочь тысячам предпринимателей сохранить бизнес и рабочие места, сказал руководитель «Бизнес-платформы ОНФ» Михаил Палей.