Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Бомбардировщик ВВС США во время полета над Балтикой нес реальные авиабомбы
Общество
В Госдуме предложили изымать автомобили у пьяных водителей
Спорт
Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске
Мир
Взрыв прогремел на авиабазе КСИР рядом с Тегераном
Мир
Авиакомпания AirBaltic с 27 мая приостановит полеты из Риги в Минск
Мир
Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов
Мир
Эстония ослабит ряд коронавирусных ограничений с 31 мая
Мир
Ряд западных стран призвали не признавать президентские выборы в Сирии
Мир
Экс-президент Чехии опроверг заявления СМИ о «тайном кредите» для СССР

Экс-президент Чехии опроверг заявления СМИ о «тайном кредите» для СССР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус на пресс-конференции во вторник, 25 мая, назвал «невероятным нагромождением лжи» сообщения СМИ о том, что он якобы 30 лет назад как тогдашний глава минфина Чехословакии организовал отправку «тайного кредита» в СССР в размере $1,3 млрд.

Пражская весна: чехи обвинили президента в госизмене
Милоша Земана посчитали слишком пророссийским

Как сообщила газета Hospodarske Noviny со ссылкой на документы Национального архива Чехии, возглавлявший минфин Чехословакии после «бархатной революции» 1989 года Клаус дал распоряжение направить сумму на счета СССР в Международном банке экономического сотрудничества (использовался для расчетов между странами — членами Совета экономической взаимопомощи, СЭВ). Операция проходила под грифом «секретно» и якобы была реализована, несмотря на протест гендиректора Чехословацкого торгового банка.

Отмечается, что кредит СССР был одобрен последним коммунистическим правительством ЧССР за неделю до начала «бархатной революции» 10 ноября 1989 года. По сообщению газеты, Клаус усиленно добивался перевода этих денег и не информировал о деталях ссуды членов Федерального собрания (парламента) Чехословакии, заявив им только о неких финансовых операциях республики за рубежом. О кредите не знал занимавший тогда пост вице-премьера Чехословакии Питер Питгарт.

«Всю эту акцию я воспринимаю как атаку на меня. Не знаю, почему. Может быть, с целью заблокировать мое возможное возвращение в каком-либо виде в политику… Об этом кредите, одобренном 10 ноября 1989 года, то есть за месяц до того, как я стал министром финансов, я не знал тогда ничего и не знаю, в принципе, и сейчас», — приводит слова Клауса издание iRozhlas.

По словам бывшего президента, решение о выделении кредита СССР последнее социалистическое правительство могло принять для того, чтобы СССР, который ощущал недостаток так называемых «переводных рублей», использовавшихся в расчетах между соцстранами, мог и в дальнейшем закупать чехословацкие товары. Клаус пояснил, что речь шла прежде всего об экспорте в Советский Союз машиностроительных изделий.

«Это (кредит) не было никаким секретным конспиративным актом», — подчеркнул он.

Клаус пришел в политику после «бархатной революции» 1989 года. Он находился на посту главы минфина в правительстве Чехословакии, далее был премьером правительства Чехии и в этом качестве проводил переговоры со словацкими партнерами о разделении Чехословакии. Клаус дважды возглавлял кабинет министров уже самостоятельной Чехии, а потом был спикером парламента. В 2003–2013 годах он избирался президентом Чешской Республики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021