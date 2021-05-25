Экс-президент Чехии опроверг заявления СМИ о «тайном кредите» для СССР

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус на пресс-конференции во вторник, 25 мая, назвал «невероятным нагромождением лжи» сообщения СМИ о том, что он якобы 30 лет назад как тогдашний глава минфина Чехословакии организовал отправку «тайного кредита» в СССР в размере $1,3 млрд.

Как сообщила газета Hospodarske Noviny со ссылкой на документы Национального архива Чехии, возглавлявший минфин Чехословакии после «бархатной революции» 1989 года Клаус дал распоряжение направить сумму на счета СССР в Международном банке экономического сотрудничества (использовался для расчетов между странами — членами Совета экономической взаимопомощи, СЭВ). Операция проходила под грифом «секретно» и якобы была реализована, несмотря на протест гендиректора Чехословацкого торгового банка.

Отмечается, что кредит СССР был одобрен последним коммунистическим правительством ЧССР за неделю до начала «бархатной революции» 10 ноября 1989 года. По сообщению газеты, Клаус усиленно добивался перевода этих денег и не информировал о деталях ссуды членов Федерального собрания (парламента) Чехословакии, заявив им только о неких финансовых операциях республики за рубежом. О кредите не знал занимавший тогда пост вице-премьера Чехословакии Питер Питгарт.

«Всю эту акцию я воспринимаю как атаку на меня. Не знаю, почему. Может быть, с целью заблокировать мое возможное возвращение в каком-либо виде в политику… Об этом кредите, одобренном 10 ноября 1989 года, то есть за месяц до того, как я стал министром финансов, я не знал тогда ничего и не знаю, в принципе, и сейчас», — приводит слова Клауса издание iRozhlas.

По словам бывшего президента, решение о выделении кредита СССР последнее социалистическое правительство могло принять для того, чтобы СССР, который ощущал недостаток так называемых «переводных рублей», использовавшихся в расчетах между соцстранами, мог и в дальнейшем закупать чехословацкие товары. Клаус пояснил, что речь шла прежде всего об экспорте в Советский Союз машиностроительных изделий.

«Это (кредит) не было никаким секретным конспиративным актом», — подчеркнул он.

Клаус пришел в политику после «бархатной революции» 1989 года. Он находился на посту главы минфина в правительстве Чехословакии, далее был премьером правительства Чехии и в этом качестве проводил переговоры со словацкими партнерами о разделении Чехословакии. Клаус дважды возглавлял кабинет министров уже самостоятельной Чехии, а потом был спикером парламента. В 2003–2013 годах он избирался президентом Чешской Республики.