В США журналисту пришлось экстренно завершить репортаж из-за стрельбы

Во время записи репортажа в день годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда корреспонденту Филипу Краутеру пришлось экстренно завершить репортаж из-за начала стрельбы неподалеку от места съемки.

«Надо быть осторожнее, похоже, это выстрелы. Извините нас», — завершил репортаж Краутер. Также представитель прессы отметил, что он услышал по меньшей мере около 30 выстрелов, а также лично увидел, как одна из пуль разбила окно.

Инцидент произошел 25 мая в Миннеаполисе, где размещен мемориал Флойда. По информации РЕН ТВ, в результате стрельбы пострадал один человек.

25 мая 2020 года Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе после жесткого задержания полицией. Он жаловался офицерам, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

В конце апреля текущего года президент США Джо Байден в своей речи перед членами обеих палат американского конгресса заявил, что применение огнестрельного оружия в насильственных целях стало настоящей эпидемией для страны.