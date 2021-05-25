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Реконструкция станции «Комсомольская» началась на набережной в Оренбурге

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В Оренбурге на набережной у пешеходного моста через реку Урал торжественно залили фундамент станции «Комсомольская» детской железной дороги. Зданию вернут его исторический облик 1953 года. Реконструкция станции является одним из этапов обновления набережной Урала.

«У меня нет сомнений, что станция станет настоящей изюминкой благоустроенной набережной, оренбуржцы обязательно оценят проделанную работу и будут приходить сюда еще с большим удовольствием», — цитирует губернатора Оренбургской области Дениса Паслера РИА «Оренбуржье». Летний сезон на Детской железной дороге откроется 9 июня. Для безопасности строительную площадку огородят. На реализацию проекта ОАО «РЖД» направит более 80 млн рублей.

В этом году работы на набережной Урала проходят на участке от пешеходного моста до улицы Красная площадь. Подрядчику предстоит благоустроить 325 тыс. кв. м территории. Внизу участка, с правой стороны от детской железной дороги, обустроят двухполосную велодорожку протяженностью 700 м. Также будут созданы пешеходные зоны. В верхней части объекта появятся дорожки из бетонных тротуарных плит. Кроме того, специалисты восстановят исторический фонтан площадью 19 кв. м.

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