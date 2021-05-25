Покрас Лампас представил граффити с именами пропавших детей

Покрас Лампас представил новую работу на фасаде здания в Москве. Граффити состоят из имен пропавших без вести детей. Арт-объект создан совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт», сообщает телеканал «Известия». Несколько сотен имен написаны фирменной каллиграфией художника. Проект создан к Международному дню скорби по детям, который проводится 25 мая. Граффити появились на улице Большая Якиманка. Новым арт-объектом организаторы хотят привлечь внимание к проблеме поиска детей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.