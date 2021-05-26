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Исследование показало ситуацию с онкогематологическими заболеваниями в России

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В МИЦ «Известия» 25 мая состоялась пресс-конференция, посвященная современным успехам терапии лейкозов, текущим сложностям в обеспечении пациентов инновационной терапией и возможной оптимизации программы высокозатратных нозологий (14 ВЗН). В ходе мероприятия, в частности, было представлено исследование компании Mar Consult, согласно которому 77% врачей-онкогематологов в России подтвердили, что за последние полгода у их пациентов были трудности с тем, чтобы попасть на прием.

При этом 52% респондентов объяснили это ограничениями в связи с пандемией коронавируса, а 59% — долгим ожиданием записи. 89% опрошенных онкогематологов отметили проблемы с госпитализацией профильных пациентов в стационар во время пандемии COVID-19.

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«Год назад онкогематологию включили в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», что стало важным событием как для медицинского, так и для пациентского сообщества. Тем не менее сегодня остается ряд нерешенных вопросов, требующих внимания. К примеру, несмотря на расширение диагностических и терапевтических возможностей, согласно результатам опроса врачей, занимающихся лечением онкогематологических пациентов, были выявлены трудности получения пациентами как диагностических методик, так и лекарственной терапии. Решение данных вопросов должно носить системный и последовательный характер», — отметила академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Ирина Поддубная.

В свою очередь президент ВООГ «Содействие» Лилия Матвеева отметила влияние пандемии на оказание помощи онкогематологическим пациентам. По данным опроса ВООГ «Содействие», в котором приняли участие 788 пациентов из 76 регионов России, более 60% респондентов отметили, что за прошедший год из-за пандемии коронавируса испытали различные трудности при посещении лечащего врача.

«Онкогематологическим пациентам необходимы постоянное наблюдение лечащего врача, регулярные обследования и бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами. Наши пациенты сталкиваются с трудностями, которые усложняют и так непростую борьбу с заболеванием. Особенно ухудшилась ситуация во время пандемии, и это ожидаемо: пандемия еще более обострила существующие проблемы. Доступность современной диагностики и лечения оставляют желать лучшего. Справедливости ради нужно отметить, что предпринимаются огромные усилия государства для изменения ситуации к лучшему. Но, увы, пока все так, как есть», — сказала Матвеева.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев обратил внимание на системные проблемы отрасли с точки зрения пациентов.

«Сегодня есть следующие ключевые проблемные точки: условия, сроки, маршрутизация пациентов. Также важен вопрос финансирования онкогематологических пациентов. Как показывает практика, более эффективен процесс, осуществляемый через федеральные каналы финансирования. Необходимо исключить случаи, при которых пациенты часто меняют препараты во время продолжительной терапии. Необходим план финансирования с четкими и прозрачными критериями, расширение или оптимизация финансирования через ВЗН. Это одна из наших приоритетных задач», — прокомментировал Юрий Жулев.

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