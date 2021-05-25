В Великобритании выпустили монеты с группой The Who

Королевский монетный двор в Великобритании выпустил серию монет, посвященную британской рок-группе The Who. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщило издание NME.

На монетах изображены символы, напрямую указывающие на коллектив, а если их совместить, то получится стол для пинбола. Это является отсылкой к известной песне музыкантов Pinball Wizard.

Как пишет НСН, вокалист Роджер Долтри, сооснователь группы, лично отчеканил одну из первых монет. По его словам, для него это была «большая честь».

Это не первый случай, когда в Великобритании выпускают монеты в честь известных музыкантов. Ранее были выпущены монеты с изображением Дэвида Боуи, Элтона Джона и группы The Queen. Также монетный двор выпускал монеты с изображением Шерлока Холмса и Джеймса Бонда.