Найденные марсоходом органические частицы могут повлиять на колонизацию Марса

В NASA сообщили, что на Марсе могла существовать жизнь. Марсоход Curiosity нашел органические частицы на поверхности планеты. Аппарат собрал образцы ацетата кальция и магния, передает телеканал «Известия». Полученные данные указывают на возможные химические реакции. Открытие и дальнейшее его изучение повлияет на успешность колонизации красной планеты. Например, шансы растений на выживание будут зависеть от наличия минералов и солей в почве.

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