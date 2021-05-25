Высокий спрос спровоцировал снижение цены на вакцину от COVID-19 для животных
Цена на вакцину от COVID-19 для животных снижена до 500 рублей. Причиной стали высокий спрос и рост объемов производства. «Карнивак-Ков» — первый в мире препарат для животных. Срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода, сообщает телеканал «Известия». Объем производства вакцины для животных составляет 3 млн доз в месяц.
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