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Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния

Жители Дальнего Востока смогут увидеть Луну с голубой каймой

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Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, что в среду, 26 мая, произойдет полное лунное затмение, во время которого Луна может излучать необычное свечение.

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По его словам, во время затмения диск Луны может украсить голубая кайма от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света.

«Чем интересно это явление? На самом деле оно интересно своей непредсказуемостью в том плане, что неизвестно, как будет выглядеть Луна. В частности, завтра можно ожидать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон, потому что Луна будет освещена лучами Солнца, которые будут проходить сквозь озоновый слой северного полушария Земли», — рассказал астроном в беседе с «РИА Новости» 25 мая.

Он добавил, что при выполнении всех условий, верхний край Луны будет слегка голубоватым.

«Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. Есть вероятность, что эффект голубой каймы будет завтра хорошо виден, но, к сожалению, не нами», — уточнил Угольников, отметив, что такой вид будет доступен только жителям Дальнего Востока.

Ранее в этот же день стало известно, что 26 мая произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и затмение Луны.

Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая с 12:45 до 15:53 мск. Однако увидеть его в России смогут только жители Дальнего Востока. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки.

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