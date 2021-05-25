Жители Дальнего Востока смогут увидеть Луну с голубой каймой

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, что в среду, 26 мая, произойдет полное лунное затмение, во время которого Луна может излучать необычное свечение.

По его словам, во время затмения диск Луны может украсить голубая кайма от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света.

«Чем интересно это явление? На самом деле оно интересно своей непредсказуемостью в том плане, что неизвестно, как будет выглядеть Луна. В частности, завтра можно ожидать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон, потому что Луна будет освещена лучами Солнца, которые будут проходить сквозь озоновый слой северного полушария Земли», — рассказал астроном в беседе с «РИА Новости» 25 мая.

Он добавил, что при выполнении всех условий, верхний край Луны будет слегка голубоватым.

«Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. Есть вероятность, что эффект голубой каймы будет завтра хорошо виден, но, к сожалению, не нами», — уточнил Угольников, отметив, что такой вид будет доступен только жителям Дальнего Востока.

Ранее в этот же день стало известно, что 26 мая произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и затмение Луны.

Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая с 12:45 до 15:53 мск. Однако увидеть его в России смогут только жители Дальнего Востока. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут наблюдать жители Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки.