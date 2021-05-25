Госдума во II чтении разрешила физлицам переводы через электронные кошельки

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому физическим лицам разрешено переводить средства друг другу с помощью анонимных электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации. Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что данный законопроект вносит поправки в закон «О национальной платежной системе». Согласно действующей редакции закона, россияне не могут переводить средства через электронные кошельки физическим лицам.

При этом согласно ч. 81 ст. 7 Федерального закона «О национальной платежной системе», разрешены переводы денежных средств физическим лицам, в отношении которых проведена упрощенная идентификация.

Данный законопроект предлагает закрепить право физического лица на осуществление переводов при помощи неперсонифицированного электронного средства платежа в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также в пользу физических лиц.

Ранее в апреле правительство внесло в Государственную думу законопроект, который распространяет институт единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Отмечалось, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.