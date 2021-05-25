Рассекречен план Черчилля по военной операции против СССР

В мае 1945 года, уже после капитуляции Германии во Второй мировой войне, Великобритания разработала план военной операции против СССР. Об этом 25 мая сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.

Как говорится в документе CAB 120/691, спустя несколько дней после взятия Берлина советской армией премьер-министр королевства Уинстон Черчилль велел объединенному штабу планирования подготовить операцию «Немыслимое» (Operation «Unthinkable»). Планировалось, что союзники западной коалиции в течение двух месяцев после капитуляции должны были провести наступление вглубь занятых СССР территорий.

Издание уточняет, что Советскому Союзу хотели навязать «волю США и Британской империи». Наступление должен был возглавить бывший командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсон, уточняет «Газета.ру». Военную кампанию планировалось начать 1 июля 1945 года.

Британские и американские военные планировали «отодвинуть» Красную армию к рекам Одер и Нейсе, добавляет Федеральное агентство новостей. Также они рассчитывали дать главное танковое сражение, масштабы которого превзошли бы Курскую битву.

Отмечается, что Томпсон обратил внимание Черчилля на то, что для победы над советской армией потребуются дополнительные силы, и предложил привлечь к операции Вооруженные силы гитлеровской Германии и войска СС.

Ранее в мае министерство обороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало мультимедийный раздел «...И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить». Он посвящен сохранению памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов.