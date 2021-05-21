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Минобороны РФ напомнило о роли Красной армии в освобождении Чехии от фашизма

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Министерство обороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало мультимедийный раздел «...И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить». Он посвящен сохранению памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов.

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Раздел посвящен Пражской наступательной операции, проведенной с 6 по 12 мая 1945 года. Тогда советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта, тем самым победоносно окончив войну. На территории Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии.

В ведомстве отметили, что на протяжении последних лет в Чехии пытаются умалить решающую роль Красной армии при освобождении страны в годы Великой Отечественной войны, что проявляется и в ходе работ по реконструкции памятников, мемориальных и музейных комплексов.

Так, происходит замена скульптур и памятников, также убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной армии. Системный и деструктивный подход прослеживается и в работе с музейными комплексами и их экспозициями.

Поэтому в мультимедийном разделе военного ведомства публикуются фотографии Национального музея в городе Праге, изображающие Зал Красной армии и его экспонаты. После реконструкции зал значительно изменился: советская символика была задрапирована, многие исторические экспонаты убраны. Помещение музея, носившее название «Зал Красной армии», после реконструкции в 2004–2005 годах переименовано в «Зал освобождения».

В разделе опубликован и полный текст Соглашения между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений, вступившего в силу 11 августа 1999 года. Этот документ обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и расположенные на их территориях мемориалы.

Кроме того, Минобороны публикует документы о погибших при освобождении Чехословакии.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов направлена на охрану и защиту исторической правды, прославление подвигов советских воинов, противодействие фальсификациям истории.

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