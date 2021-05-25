В России рынок электромобилей вырос в восемь раз

В России в апреле 2021 года было продано 195 новых электромобилей, что в восемь раз больше, чем в апреле 2020 года (24 ед.). Об этом 25 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что во многом своим существенным ростом сегмент электромобилей обязан трем моделям, на долю которых пришлось 80% рынка. Так, электрокар Porsche Taycan в апреле был реализован в количестве 85 экземпляров. Электрокроссовер Audi e-tron находится на втором месте модельного рейтинга — его приобрели в количестве 39 единиц. Третье место занимает Tesla Model 3, который выбрали 32 россиянина.

Кроме того, жители страны в апреле 2021 года купили 13 электромобилей Nissan Leaf, 10 — JAC iEV7S, 6 — Tesla Model X, 5 — Jaguar I-Pace, 2 — Tesla Model Y.

Более 40% электромобилей было продано в Москве (80 шт.), 11% — в Санкт-Петербуре (21 ед.). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область, где было куплено 13 электромобилей. В Подмосковье было совершено 11 таких покупок.

20 мая член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что распространению электромобилей в России главным образом мешает их дороговизна.

При этом, по словам депутата, если бы электрокары стоили дешевле, россияне бы активно покупали их, даже несмотря на отсутствие инфраструктуры, в первую очередь заправок. Он подчеркнул, что находчивые граждане стали бы заряжать свои электромобили прямо во дворе, протянув удлинитель из окна квартиры.