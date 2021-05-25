Обрушение лепнины вновь произошло со здания в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге зафиксирован очередной случай падения лепнины со здания в центре города. Пострадал припаркованный автомобиль, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 25 мая в 8:25 в Адмиралтейском районе. С фасада здания № 5 по улице Бронницкая отвалился кусок лепнины и рухнул вниз на припаркованный автомобиль Hyundai Solaris, внутри которого находился водитель.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако камни едва не задели женщину-пешехода. На место происшествия выезжали представители ЖКХ.

12 мая сообщалось об обрушении крупного куска фасада с дома на Невском проспекте. Никто из прохожих тогда не пострадал.

11 мая на Малой Морской улице в Петербурге лепнина обрушилась на голову 47-летней женщины. Тротуар был залит кровью. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.