В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых

«Роскосмос» намерен создать устройство, которое будет передавать данные о местоположении детей и пожилых в случае их пропажи через спутники. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко, выступая в «Сколково».

«Мы посмотрели, что на базе нашей перспективной группировки «Марафон», которую мы разрабатываем в рамках программы «Сфера», мы могли бы делать небольшие носимые устройства. Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет. Дальше эти устройства можно применять в жилетах, сумках, браслетах», — приводит его слова «РИА Новости».

Блошенко подчеркнул, что в госкорпорации этот сервис назвали «спутниковая кнопка жизни» и в перспективе планируют выбрать такого оператора этой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства.

Такими передатчиками предлагается оснащать детей и пожилых людей с деменцией во время походов или прогулок. Устройство позволит с помощью спутников засечь последнюю точку, где находился человек перед пропажей.

Данные будут передаваться через аппараты «Марафон», а для определения местоположения датчика планируется использовать навигационные спутники ГЛОНАСС.

10 мая в центре компетенций НТИ «Сенсорика» сообщили о разработке «умного» браслета с неинвазивным сенсором, который позволит с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови.

Устройство будет представлять собой браслет. Показатели будут передаваться на смартфон, который сможет отправлять статистические данные врачу через облачный телемедицинский сервис. Впоследствии специалист сможет проанализировать информацию в специальном приложении.