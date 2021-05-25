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Французский генерал назвал Россию агрессивным соперником

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Россия и Китай становятся агрессивными соперниками для других стран в космосе и под водой. Такое мнение высказал глава Генерального штаба французской армии Франсуа Лекуантр.

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«Россия, как и Китай, становится очень агрессивным соперником в подводном и космическом пространстве. Нам нужно найти средства для достижения договоренности, но сегодня мы находимся в фазе неприятия данной регуляции. Такая конфронтация опасна», — заявил военный в интервью Le Figaro.

Лекуантр отметил, что Западу стоит обратить внимания на опасения стран Восточной Европы по поводу масштабного перевооружения российской армии. Он отметил, что Россия стремится «ослабить существующую в Европе демократическую модель» путем усиления в киберпространстве.

Ранее, 1 мая, командующий Космическими силами США, генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что в России и Китае разработано оружие, которое способно вывести из строя или уничтожить находящиеся в космосе спутники США. Реймонд отметил, что для сдерживания противников необходимо действовать с позиции силы.

До этого, 21 апреля, в Счетной палате Соединенных Штатов заявили о снижении боевой готовности американских Вооруженных сил и наращивании потенциала у военных России и Китая.

В докладе готовность американских войск оценивали за период с 2017 по 2019 год. В США снижение боеготовности объяснили участием страны в нескольких вооруженных конфликтах по всему миру за последние 20 лет.

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