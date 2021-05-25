В Подмосковье за лето запланировали произвести свыше 25 тыс. т мороженого

Предприятия Московской области планируют за лето произвести 20-25 тыс. т мороженого. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Это порядка 200 млн штук весом 80-120 г — эскимо, стаканчиков, рожков, брикетов, батончиков и других видов по расфасовке мороженого», — пояснил он РИАМО.

Воскресенский отметил, что указанных объемов производства планируется достичь за счет деятельности пяти основных производителей мороженого в Подмосковье: «Чистой линии», «Лагуны Койл», «Фронери русс», «Богородского хладокомбината» и «Дмитровского молочного завода». Он добавил, что около 30% мороженого в РФ производится именно в Московской области.

Министр также назвал пломбир и сорбет самыми популярными у жителей и гостей региона видами мороженого, пишет сайт 360tv.ru.

4 мая эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка предрекли рекордное потребление мороженого в России в 2021 году. Прогнозируется, что показатель по итогам года увеличится до 448 тыс. т, или 3,1 кг на душу населения.

В 2020 году россияне, несмотря на ограничения в связи пандемией коронавируса, съели 444 тыс. т мороженого (+9%, если сравнивать с 2019 годом), или по 3 кг на душу населения.