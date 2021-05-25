В ближайшее время Amazon намерена приобрести MGM Studios

Amazon может приобрести MGM Studios почти за $9 млрд. О сделке будет объявлено в ближайшее время, передает телеканал «Известия». Amazon заинтересована в покупке большого количества теле- и киноконтента. Компании нужно наполнять свой потоковый сервис Prime Video, поскольку он конкурирует с Netflix и Disney. MGM Studios выпускает большое количество фильмов и сериалов. Кинокомпания — совладелец франшизы о Джеймсе Бонде. Также MGM Studios принадлежат права на сериалы «Фарго», «Рассказ служанки», на фильмы «Розовую пантеру», «Рокки». Владельцы кинокомпании уже несколько лет ищут покупателя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.