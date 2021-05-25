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В Москве состоится VII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения»
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В Москве состоится VII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения»

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8–9 июня 2021 года в Москве на площадке Центра международной торговли состоится VII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Мероприятие посвящено памяти ученого и государственного деятеля академика Евгения Примакова. Главная тема Форума — «Современные вызовы мировому порядку».

Из-за эпидемиологических ограничений в 2021 г. Форум пройдет в объединенном (гибридном) формате. Часть зарубежных спикеров выступят на конференции по телемосту. Все желающие смогут наблюдать за ходом обсуждений онлайн. Прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале ИМЭМО РАН на русском и английском языках.

Мероприятие проводится Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук при содействии партнеров. В 2021 г. проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.

С полной версией программы можно ознакомиться по ссылке.

В работе форума примут участие помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, ведущие дипломаты, политики и ученые из 25 стран мира.

Форум проводится с 2015 года и приобрел статус авторитетной международной дискуссионной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики.

Аккредитация на мероприятие для представителей СМИ открыта на сайте Центра международной торговли по ссылке и продлится до 4 июня 2021 года.

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