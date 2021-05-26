«У нас 56 игр в олимпийский сезон еле влезают»

В следующем сезоне Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может провести выставочный матч в Иерусалиме и не собирается возвращаться на систему трех очков за победу. Об этом в интервью МИЦ «Известия» рассказал президент Лиги, двукратный чемпион мира Алексей Морозов. 44-летний функционер объяснил, почему клубы турнира не будут выступать в ЛЧ и заверил, что финский «Йокерит» имеет долгосрочную стратегию, связанную с КХЛ.

— Для «Куньлуня» это будет последний сезон в КХЛ?

— Они подали все финансовые гарантии на следующий сезон, так же будут играть в Мытищах. А что будет дальше, знает только владелец.

— Не боитесь, что они будут играть следующий сезон с одними китайцами в составе?

— Они сейчас работают над формированием команды. Люди там понимают, что делают. Выставлять команду, которую будут обыгрывать с двузначными счетами, там никто не станет. Должен быть сбалансированный состав.

— Какие клубы из других стран стремятся в КХЛ?

— Варианты есть, некоторые страны заинтересованы. Мы общались с ними, регламенты отправляли.

— «Слован» не хочет вернуться?

— Мы с ними разговаривали, у них пока с финансированием не очень. Новый владелец заявлял, что хочет сохранить команду в чемпионате Словакии. Чтобы главная команда играла в КХЛ, а фарм-клуб остался в местном чемпионате. Пока у них такая концепция. Но по финансам у них не получается, пандемия все-таки затронула всех.

— Кстати, по поводу пандемии. Вы фактически совершили чудо — в Лиге было очень мало переносов. Тяжело далось?

— Конечно, тяжело. Штаб работал в режиме 24/7. Часто были положительные тесты. Приходилось решать вопросы с границами Латвии, Финляндии. Можно сказать, что повезло с Китаем, туда бы вообще никто не долетел. Всего шесть матчей у нас не состоялось за весь сезон. Также спасибо «Йокериту» за то, что поняли нас, что целесообразнее проводить свои домашние матчи плей-офф в России. В Финляндии всё равно со зрителями нельзя было играть. Конечно, для «Локомотива» это было дополнительное преимущество, но с точки зрения организации это помогло.

— Можно ли было избежать отмены матчей в Риге, запрета выходить на лед игрокам «Салавата» в Финляндии?

— В каждом государстве свои законы. Были и ложноположительные тесты. Мы отменяли матчи и перепроверяли игроков, если были заболевшие, приходилось искать какие-то даты. Был случай с «Нефтехимиком», когда в итоге только один-два игрока оказались в контактной группе и потом присоединились к своей команде на выезде. Приходилось и убеждать руководителей клубов, что необходимо играть в хоккей. Сидеть на карантине по две недели — так бы мы вообще не закончили.

— У вас нет опасений, что негативный шлейф с «Йокеритом» подтолкнет их к возвращению в финский чемпионат?

— Нет, «Йокерит» — самобытная команда для нас. Интересная, с хорошими хоккеистами, против них интересно играть. Когда допускаются зрители, то это одна из самых коммерчески успешных команд в лиге. Знаю, что у них есть долгосрочная стратегия, связанная с КХЛ, а не с финским чемпионатом.

— Вспомним матч «Куньлунь»–«Локомотив». Игроки китайского клуба были на раскатке, вышли на лед, но ярославцы отказались играть. Для чего нужно было это устраивать?

— Они в Сочи получили положительные ПЦР-тесты прямо перед игрой. Матч перенесли, «Локомотив» улетел в Ярославль. У них был перерыв в несколько дней до игры с «Куньлунем», а в Мытищах находилась молодежная команда. Не было 30 заболевших, мы видели, что есть игроки, которые могут пройти в заявку. Мы предлагали играть молодежью, но они отказались. Мы предупреждали, что за такое клубы будут получать техническое поражение. И они его получили. Такой же кейс был и с рижским «Динамо», которое отказалось выпускать совсем молодых ребят на игру с московским «Динамо».

— Не собираетесь возвращаться на систему трех очков за победу?

— Нет, таких разговоров не было. Мы проводили анализ последних лет и склоняемся к двухочковой системе. Многие считают, что при нынешней системе много матчей играются на ничью, но статистика говорит об обратном. Мы смотрим и на качество матчей и видим, что последние пять минут клубы не играют на удержание счета.

— У нас некоторые клубы «натурализовывают» игроков, чтобы они не считались легионерами. «Автомобилист» сейчас фактически будет играть в десять иностранцев. Это нормально?

— Среди белорусов и казахов не так много игроков высокого класса. Они собирают хоккеистов для своих сборных, не так-то легко клубы расстаются с ними.

— Будут ли вынесенные матчи за пределами России?

— Возможно, матчи могут состояться даже в Иерусалиме. В планах есть, будем прорабатывать, но всё зависит от ситуации в мире. Никто не знает, когда пандемия закончится. Медики будут следить за всеми странами, сколько привитых.

— Есть в планах, чтобы все были обязательно вакцинированы?

— У нас таких требований нет. Также будем прорабатывать антиковидное положение. Следим за ситуацией и готовимся к новому сезону.

— Опрос ВЦИОМа показал, что 75% населения не знают о Кубке Гагарина, 6% интересуются хоккеем. Что делать с этими цифрами?

— Надо популяризировать хоккей, больше о нем говорить хорошего. Дамир Жафяров (форвард «Торпедо». — «Известия») вот провел хороший сезон, а о нем не очень много написано в СМИ. У нас есть много ребят, за счет которых можно это (популяризировать вид спорта. — «Известия») делать.

— Вы говорите, что клубы должны быть в этом заинтересованы.

— Мы следим за рейтингами, и у нас есть стратегия, которую с нового сезона клубы должны будут соблюдать. Конечно, нам хочется, чтобы про хоккей больше писали. Наш спорт уходит от популярности. Надо развивать интерес у молодого поколения. Дети, юноши, подростки кроме телефона ничего не видят. Будем совместно с клубами работать в этом направлении. Пробуем ввести в общеобразовательных школах «хоккейные уголки», где дети могли бы познакомиться с правилами хоккея, подержать клюшку в руках, бросить шайбу.

— Есть ли вероятность того, что российские клубы будут играть в Лиге чемпионов?

— Мы ни с кем не общались на эту тему. Надо понимать желание клубов и возможности. У нас 56 игр в олимпийский сезон еле влезают, если еще кто-то будет играть в Лиге чемпионов, будет очень сложно.

— Когда будет единый стандарт площадок в КХЛ?

— У нас есть два стандарта: с шириной площадок в 26 м и 28 м. Они и будут оставаться.

— Чем будете заниматься в мае-июне?

— У нас много дел. Регламент, календарь, выставочные матчи, положение по коронавирусу. Лето — самая жаркая пора, идет подготовка к сезону. Во время сезона как-то поспокойнее.

— Чего ждете от нового сезона?

— Хочу, чтобы следующий сезон мы провели с болельщиками.