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Манижа рассказала об отношении иностранцев к ней на «Евровидении»

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Певица Манижа (Manizha), представлявшая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», рассказала о том, как иностранцы относились к нейв Роттердаме.

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Так, по словам исполнительницы, участники итальянской группы Måneskin, которые заняли первое место на конкурсе, захотели с ней познакомиться и пригласили ее к себе в гримерку.

«Встретила их, и у них были такие безэмоциональные лица, что сначала подумала, что это какая-то шутка, что нас не звали. Я решила заполнить эту нелепую паузу и сказала: «Может, я спою?» И они такие: «Да. Можно мы снимем это на видео?» — сказала Манижа в эфире Первого канала.

Певица исполнила песню Felicità, после чего победители «Евровидения» расхвалили ее в соцсетях.

Манижа подчеркнула, что на протяжении двух недель европейцы принимали ее «очень тепло».

«Популярный был вопрос: «Почему ты? Почему это не то, что мы читаем в СМИ, почему это не то, что мы видим в фильмах?» Потому что очень много стереотипов, и круто, что мы эти стереотипы разбивали там. Искренне люди восхищались, ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили, что «русская женщина помогает мне встать и делать, что я хочу!» — подчеркнула она.

Финал «Евровидения» состоялся в Роттердаме 22 мая, победу одержала группа Maneskin, представлявшая Италию с песней Zitti E Buoni.

Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. На втором месте оказалась исполнительница из Франции Барбара Прави с композицией Voila. На третьем — представлявший Швейцарию певец Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.

Комментируя выступление на «Евровидении» Манижи, Maneskin высоко оценили ее номер. Они указали на посыл «о независимости женщины», который содержался в ее песне, а также добавили, что Манижа — это приятный в общении человек впечатляющей энергетики и харизмы.

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