Две работы Бэнкси проданы на аукционе в Гонконге за $8 млн

Две работы британского уличного художника Бэнкси проданы на торгах аукционного дома Christie"s в Гонконге почти за 63 миллиона гонконгских долларов (более $8 млн). Об этом сообщается 25 мая на сайте организатора торгов.

Подписанная Бэнкси картина Sale Ends Today продана за 47 млн гонконгских долларов ($6 млн). Еще одна работа британского художника Hummingbird ушла с молотка за 15,8 млн гонконгских долларов ($2 млн).

Самым дорогим лотом стало полотно американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския. Картина «Без названия (Одноглазый, или ксерокопированное лицо)» было написано 1982 году. Работа содержит элементы коллажа. Лот купили за 234 млн гонконгских долларов (более $30 млн.)

Аукцион завершился в понедельник, всего покупателям представили 74 работы художников 20 и 21 века, были куплены 72.

12 мая стало известно, что картину уличного художника Бэнкси «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $2,07 млн.