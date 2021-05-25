Lada Niva станет героем нового выпуска Top Gear

Внедорожник Lada Niva станет героем нового выпуска популярного телешоу Top Gear. Фото автомобиля со съемочной площадки в британском Плимуте появилось в паблике Facebook Lada Niva Documentary.

Отмечается, что внедорожник оранжевого цвета был куплен в прошлом году на автомобильном аукционе Brightwells в Великобритании за £3360 (349 749 рублей). Судя по фотографии, это экспортная модификация автомобиля с правым рулем.

Экспорт Lada Niva в Великобританию начался в 1978 году и продолжался вплоть до 1997 года.

14 мая сообщалось, что дочернее предприятие АвтоВАЗа, фирма «ВИС-Авто», подготовило специальную версию универсала Lada Largus с высокой крышей.

Процесс получения на эту модификацию одобрения типа транспортного средства (ОТТС) уже начался. После получения соответствующего документа компания сможет начать производство и запустить продажи новинки.