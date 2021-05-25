В центре «СОГАЗ» провели уникальные операции пациентам с диабетом

Хирурги Центра лечения ожирения в медицинском центре «СОГАЗ» в Геленджике успешно борются с одним из самых распространённых в мире заболеваний — ожирением. Бариатрическая операция за один раз избавляет пациентов от этого недуга и помогает справиться с диабетом второго типа.

После вмешательства не остается ни одного шва, а пациенты уже через несколько дней возвращаются к привычной жизни.

Как рассказала одна из клиенток, она много лет боролась с ожирением и диабетом. Не помогали ни диеты, ни физическая активности, ни лекарства, при этом продолжался набор веса.

«136 килограммов! Да я с кровати не могла встать», — поделилась с журналистами Анна Марушко.

Эффективное решение проблемы пенсионерке предложили в Центре лечения ожирения в медицинском центре «СОГАЗ» в Геленджике. Выходом из ситуации стало гастрошунтирование: когда желудок уменьшают и присоединяют к тонкому кишечнику.

После этого вмешательства вес снижается, одновременно падает и уровень сахара в крови.

«В тонкой кишке достаточно много гормонально активных клеток, которые выделяют вещества, влияющие на совершенно разные виды обмена. В том числе на углеводный. То есть могут повлиять на сахарный диабет именно таким образом», — отметил заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Александр Неймарк.

Ожирение и сахарный диабет второго типа врачи в Геленджике лечат хирургически уже больше года. Во время операции идут трансляции, за которыми наблюдают медики не только из Краснодарского края, но и других регионов России. Такие научно-практические конференции проходят здесь регулярно.

Очередная операция проводится всего за два-три часа. И не заметно для пациента, под общим наркозом. В итоге недуги пациентов отступают.

Виктор Багно рассказал, что после вмешательства похудел на 30 кг. А лекарства от диабета, которые он должен был принимать всю жизнь, теперь ему не нужны. Мужчине легко подняться на пятый этаж, у него появилось больше энергии.

В геленджикском Центре «СОГАЗ» к проблеме подошли комплексно. С пациентами работают эндокринологи, гастроэнтерологи и психологи. А тем, для кого этих методов недостаточно, на помощь приходит хирургия.

«Применяем различные виды операций от продольной резекции желудка и заканчивая гастрошунтирующими операциями. Это два основных вида операции. Также применяем эндоскопические методы. Установка эндоскопических баллонов», — рассказал главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Евгений Токаренко.

Успех лечения зависит и от пациента. Те, кто готов поменять привычки в питании, избавляются от недуга навсегда.

Сахарным диабетом второго типа болеют 4 млн россиян. А лишний вес отмечен почти у трети жителей нашей страны.