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Невролог назвал неожиданного предвестника инфаркта

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Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал в понедельник, 24 мая, что зевота в некоторых случаях может быть признаком опасного состояния человека.

«Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам. <…> Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния», — рассказал он в беседе с Пятым каналом.

При частой зевоте невролог рекомендовал обратиться к врачу. Евдокимов также посоветовал задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха.

Однако, по его словам, в случае, если зевота происходит после плотного обеда, перед сном или в душном помещении, в этом явлении нет ничего страшного.

Ранее, 25 апреля, врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская отметила, что зевота является рефлекторным процессом, который позволяет мозгу активизироваться. По ее словам, частая зевота может возникать при психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна.

При этом Голубинская уточнила, что просто зевота от недосыпа или усталости не означает, что пора идти к врачу.

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