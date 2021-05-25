ВВС США сообщили о гибели пилота при крушении самолета в Неваде

В штате Невада, недалеко от Лас-Вегаса, после вылета с военно-воздушной базы ВВС США разбился самолет, в результате чего погиб один пилот.

«Самолет под управлением субподрядчика, взлетевший с базы ВВС Неллис, разбился примерно в 14.30 (00.30 мск — Ред.) 24 мая за пределами южной границы базы», — говорится в сообщении авиабазы в Twitter во вторник, 25 мая.

Отмечается, что самолетом управлял пилот американской компании Draken. На борту больше никого не было, добавляет РЕН ТВ.

Представители компании выразили свои соболезнования семье погибшего, его личность не разглашается.

Ранее в этот день полиция перекрыла территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса в связи с крушением самолета. Местные жители разместили в интернете фотографии облака дыма недалеко от забора, ведущего к базе, а также прибывающих пожарных и вертолета, кружащего над районом.