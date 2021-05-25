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В Лас-Вегасе разбился военный самолет

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На северо-востоке города Лас-Вегас в США разбился военный самолет, говорится во вторник, 25 мая, в Twitter-аккаунте Intel Point ALERTS.

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Отмечается, что после сообщений о громком шуме последовал взрыв примерно в 15:45 (00:45 мск).

На месте инцидента работают сотрудники полиции и скорой помощи. Данных о пострадавших не поступало.

База ВВС в Неллисе, Невада, подтвердила в Twitter, что разбившийся самолет принадлежит ей. Других подробностей военная база не предоставила.

Полиция перекрыла территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса. Местные жители разместили в интернете фотографии облака дыма недалеко от забора, ведущего к базе, а также прибывающих пожарных и вертолета, кружащего над районом.

21 мая сообщалось о потерпевшем крушение самолете ВВС Нигерии около аэропорта на севере страны. По данным Reuters, в результате крушения самолета погиб начальник штаба сухопутных войск вооруженных сил Нигерии — генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру. Жертвами инцидента, по предварительным данным, стали еще семь человек.

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