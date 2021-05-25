Пять человек погибли из-за отравления токсичным газом на фабрике в КНР

Пять человек погибли, двое потеряли сознание в результате отравления токсичным газом на пищевой фабрике в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило в понедельник, 24 мая, издание Sina Finance.

Инцидент на фабрике «Фурун Суньлэй» произошел ранее в тот же день около 15:00 по местному времени (10:00 мск).

«По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск) пять человек были признаны погибшими, двое остаются без сознания», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают изучать обстоятельства инцидента. В настоящее время установлено что находившие на территории фабрики люди могли отравиться токсичным газом во время ремонтно-строительных работ.

24 мая также стало известно и гибели женщины и ребенка в результате отравления угарным газом в Дербенте. Также с признаками отравления госпитализировали 29-летнюю жительницу Махачкалы. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.