Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры 27 стран ЕС поддержали Чехию на фоне конфликта с Россией
Мир
Пушков оценил стремление США к «более стабильным отношениям» с Россией
Мир
Захарова оценила заявление Лондона о санкциях против СП–2
Экономика
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Мир
Байден назвал инцидент с Ryanair прямым оскорблением международных норм
Общество
В РФ предложили уголовное наказание за подделку голосований жильцов
Экономика
Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей
Мир
Глава ЕК заявила о саботаже Россией ценностей и интересов ЕС
Спорт
Нурмагомедов отклонил предложение в $100 млн за бой с Мейвезером

Пять человек погибли из-за отравления токсичным газом на фабрике в КНР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек погибли, двое потеряли сознание в результате отравления токсичным газом на пищевой фабрике в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило в понедельник, 24 мая, издание Sina Finance.

Инцидент на фабрике «Фурун Суньлэй» произошел ранее в тот же день около 15:00 по местному времени (10:00 мск).

«По состоянию на 20.50 по местному времени (15.50 мск) пять человек были признаны погибшими, двое остаются без сознания», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают изучать обстоятельства инцидента. В настоящее время установлено что находившие на территории фабрики люди могли отравиться токсичным газом во время ремонтно-строительных работ.

24 мая также стало известно и гибели женщины и ребенка в результате отравления угарным газом в Дербенте. Также с признаками отравления госпитализировали 29-летнюю жительницу Махачкалы. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021