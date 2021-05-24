Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России проиграла Словакии в матче ЧМ по хоккею
Политика
Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Интернет
В Госдуме перечислили попадающих под законопроект о регулировании IT-гигантов
Мир
Лидером списка миллиардеров Forbes стал Бернар Арно
Мир
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

СК возбудил дело по факту гибели женщины и ребенка в Дербенте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Дербенте возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в результате отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Дагестан.

Не надо грязи: почему в Дагестане продолжаются отравления
Ветхие очистные сооружения и самовольные врезы приводят к печальным последствиям

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет сайт kp.ru.

По информации следствия, в воскресенье, 23 мая, в одной из квартир дома в Офицерском переулке в Дербенте обнаружили тела 27-летней женщины и шестилетнего мальчика из Махачкалы. Также из указанной квартиры с признаками отравления госпитализировали 29-летнюю жительницу Махачкалы. В больнице ей поставили диагноз «отравление неясного генеза», пишет «Правда.Ру».

По предварительной информации, женщина и ребенок скончались от отравления угарным газом. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на сайте 360tv.ru со ссылкой на источник сообщалось, что погибшие и пострадавшая могли отравиться в одном из кафе на улице Пушкина. Телеканал «Звезда» сообщал, что региональный СК начал проверку по факту случившегося.

21 мая сообщалось, что четыре человека погибли из-за отравления метаном на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту инцидента. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело из-за гибели рабочих.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021