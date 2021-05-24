СК возбудил дело по факту гибели женщины и ребенка в Дербенте

Следователи в Дербенте возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в результате отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Дагестан.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет сайт kp.ru.

По информации следствия, в воскресенье, 23 мая, в одной из квартир дома в Офицерском переулке в Дербенте обнаружили тела 27-летней женщины и шестилетнего мальчика из Махачкалы. Также из указанной квартиры с признаками отравления госпитализировали 29-летнюю жительницу Махачкалы. В больнице ей поставили диагноз «отравление неясного генеза», пишет «Правда.Ру».

По предварительной информации, женщина и ребенок скончались от отравления угарным газом. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на сайте 360tv.ru со ссылкой на источник сообщалось, что погибшие и пострадавшая могли отравиться в одном из кафе на улице Пушкина. Телеканал «Звезда» сообщал, что региональный СК начал проверку по факту случившегося.

21 мая сообщалось, что четыре человека погибли из-за отравления метаном на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту инцидента. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело из-за гибели рабочих.