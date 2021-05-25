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Систему слежки за преступниками в соцсетях предложили разработать в РФ

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Единое автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по расследованию преступлений в интернете, которое соберет информацию из социальных сетей и позволит установить и отследить преступника, могут разработать в России. Об этом сообщил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

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По его словам, АРМ предлагается создать в рамках курса SafeNet. Оно даст возможность автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ данных по имени, геолокации, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в Сети.

«Сотрудник правоохранительных органов мог бы загрузить в систему те данные о злоумышленнике, которые стали ему известны, а дальше АРМ будет самостоятельно устанавливать личность, отслеживать ее, находить дополнительные контакты», — приводит слова Бедерова РИА «Новости» 25 мая.

22 мая менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова заявила, что риски информационной безопасности для пользователя влекут большинство современных телевизоров, оснащенных встроенной операционной системой, видеокамерой, микрофоном и сетевым интерфейсом.

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