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IT-специалист предупредила о слежке через современные телевизоры

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Риски информационной безопасности для пользователя влекут большинство современных телевизоров, оснащенных встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом. Об этом сообщила менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

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«В случае заражения вредоносным ПО телевизор может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV», — заявила Михайлова в разговоре с агентством «Прайм».

По ее словам, запись мультимедиаконтента, скорее, редкий случай, однако в определенных условиях может использоваться при целенаправленных атаках, например, для промышленного шпионажа или шантажа.

«Рекомендуется не устанавливать телевизор в зонах личного или конфиденциального пространства, но это сложно выполнить в наших реалиях. Поэтому если вы действительно заподозрили неладное, можно отключить устройству доступ к электросети на постоянной основе, а включать ситуативно по необходимости», — заключила специалист.

6 марта киберэксперт Зак Доффман назвал «очень опасное» приложение, которое следует удалить владельцам смартфонов, работающих на операционной системе Android. По его словам, речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN, уличенном в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

Ранее, 4 марта, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какие сообщения лучше удалять со смартфона. По его словам, это сообщения с паролями, личными данными, сведениями, которые могут навредить репутации владельца или его близких.

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