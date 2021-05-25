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Для гостей ПМЭФ подготовили более 50 пунктов сдачи ПЦР-тестов

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Для гостей и участников петербургского международного экономического форума подготовили более 50 пунктов сдачи тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает телеканал «Известия».

Обследование необходимо пройти не позднее чем за сутки до визита на площадку, о строгости защитных мер, напомнил руководитель дирекции IT-развития контроля доступа и аккредитации Фонда Росконгресс Игорь Огнев.

«Никто на площадку не сможет попасть, не сдав ПЦР-тест. При этом стоит отметить, что на площадку необходимо выезжать, получив уведомление о том, что бейдж активирован на основании отрицательного ПЦР-теста. Также на площадке на входных группах будет установлено тепловизионное оборудование для измерения температуры тела входящих, обязательное ношение масок», — отметил он.

В «Экспофоруме» установят около 1 тыс. рециркуляторов для очистки воздуха и 400 диспенсеров с антисептиком для обработки рук. На площадку не будут допускать людей с температурой выше 37 °C,
даже если посетитель прошел вакцинацию. Рассадка гостей — обязательно с учетом дистанции не менее 1,5 м. Все монтажные работы должны завершить в течение недели.

Петербургский экономический форум пройдет со 2 по 5 июня.

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