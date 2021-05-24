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Ученые опровергли связь между употреблением молока и уровнем холестерина

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Регулярное потребление молока не связано с уровнем холестерина. Соответствующее исследование опубликовала международная команда ученых, сообщает в понедельник, 24 мая, Medical Xpress.

Специалисты проанализировали предыдущие исследования на эту тему и обнаружили, что у тех людей, у кого в рационе всегда присутствует молоко, более высокий индекс массы тела (ИМТ) по сравнению с теми, кто не пьет молоко.

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Несмотря на это, как правило, у людей из первой группы более низкий уровень как хорошего, так и плохого холестерина. Анализ других крупных исследований показал, что у тех, кто регулярно потреблял молоко, риск развития ишемической болезни сердца был ниже на 14%.

Ученые в ходе нового исследования изучили гены, связанные с переносимостью лактозы. Выяснилось, что люди, генетически предрасположенные к хорошей переносимости лактозы, имели абсолютно нормальные показатели уровня холестерина. У них мог быть лишний вес, но это никак не влияло на риск болезней сердца. Кроме того, у них был более низкий уровень хорошего и плохого холестерина, пишет «Ридус».

«Всё это говорит о том, что отказ от молочных продуктов не является верной стратегией для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Мы не обнаружили такую взаимосвязь, проанализировав показатели здоровья более 1,9 млн человек. Иногда причина кроется исключительно в генетике», — считают медики.

Также в предыдущих исследованиях высказывалось предположение, что употребление молочных продуктов повышает риск возникновения диабета. В новой работе ученые не нашли никаких убедительных доказательств этой гипотезе.

Ранее, 17 мая, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о причинах развития повышенного холестерина. По словам эксперта, холестерин может повышаться в крови у людей, которые в принципе ведут достаточно здоровый образ жизни, но на генетическом уровне у них есть определенная поломка, которая вызывает повышенную выработку своего собственного холестерина, передает RT.

17 мая врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что не всё мороженое полезно и безопасно для тех, кто следит за фигурой. Она напомнила, что пломбиры всегда готовятся на сливках. Поэтому это мороженое всегда жирное и калорийное.

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