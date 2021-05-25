«Буревестник» в стакане: баскетбольный клуб близок к закрытию

Во вторник 25 мая исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) рассмотрит вопрос об аннулировании результатов «Буревестника» в Суперлиге-1 и Кубке России сезона-2020/21 за «грубое нарушение регламента, повлекшее финансовый урон РФБ и негативно повлиявшее на проведения соревнований» (копия документа имеется в распоряжении «Известий»). Если исполком РФБ утвердит это решение, то одна из самых стабильных команд Суперлиги может лишиться профессионального статуса. Представители региона заявили «Известиям», что не допустят этого и окажут помощь клубу.

Игрок для сборной

За три года выступления во втором по значимости турнире российского баскетбола «Буревестник» дважды выходил в плей-офф, а в прошлом сезоне шел на третьем месте на момент досрочного окончания чемпионата из-за пандемии коронавируса. И это в условиях нестабильного финансирования. В декабре 2019 года «Известия» сообщали, что РФБ готова рассмотреть исключение команды из турнира из-за долгов в районе 5 млн рублей (тогда руководство региона оказало помощь «Буревестнику»). Сейчас ситуация повторяется. У клуба вновь есть задолженности перед федерацией (в районе 6 млн рублей) и игроками.

— У «Буревестника» много проблем, самая главная из которых — нестабильное финансирование от региона, — пояснила «Известиям» глава департамента профессионального баскетбола РФБ Светлана Гюр. — Это продолжается уже не первый год, поэтому мы готовы рассмотреть самые крайние меры. Исключение из классификации говорит о том, что ярославцы впустую провели сезон-2020/21. В большой степени это сингал для администрации области, чтобы они как-то отреагировали. Они этого не сделали. Поэтому я не могу сказать, какое решение примет исполком.

Помимо высоких результатов в Суперлиге-1 «Буревестник» воспитал потенциального игрока для сборной России. 18-летний разыгрывающий Андрей Топтунов был вызван в расположение национальной команды, в составе которой сейчас проходит просмотровый лагерь. А главный тренер команды Михаил Терехов и его помощник Алексей Нуждин возглавили сборную Сирии и будут готовить ее к Кубку Азии. Это все получилось несмотря на то, что перед началом сезона-2020/21 бюджет команды был сокращен более, чем в два раза.

— К сожалению, из-за тяжелой экономической ситуации в регионе вследствие пандемии коронавирусной инфекции финансирование клуба на сезон 2020/21 уменьшилось более чем в два раза и наш бюджет просто перестал соответствовать уровню команды суперлиги, — заявил «Известиям» генеральный директор «Буревестника» Александр Земсков. — Тем не менее, в режиме жесткой экономии и за счёт невероятной самоотдачи игроков и тренерского штаба нам удалось выйти в плей-офф и занять итоговое восьмое место. Но главное, что мы благодаря поддержке РФБ и правительства региона смогли продержаться и сохранить клуб. В ближайшее время ждём решения по дальнейшей судьбе команды и надеемся, что у нас скоро появится возможность закрыть все задолженности и готовиться к новому сезону.

Остальные при своих

Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный заверил болельщиков, что клуб продолжит выступать в Суперлиге-1 и регион поможет решить сложившиеся финансовые проблемы.

— «Буревестник» является очень успешным социально-значимым проектом, который всегда поддерживался правительством Ярославской области, — подчеркнул Сергей Панчишный. — К сожалению, прошедший период был действительно очень сложным, поскольку тяжёлая экономическая обстановка привела к снижению возможностей со стороны спонсоров клуба. Несмотря на это, были приняты все меры для сохранения в регионе единственного профессионального баскетбольного клуба. Важно, что даже в такой сложной обстановке «Буревестник» сумел продолжить развитие и своим выступлением подтвердил высокий статус. Я думаю, что самый сложный период позади, и сейчас нами ведутся активные поиски спонсоров, чтобы в ближайшее время закрыть долги клуба и начать подготовку к новому сезону. Правительство региона продолжит поддерживать клуб и в дальнейшем.

Интересно, что в отличие от баскетбольной команды финансирование других профессиональных клубов области сохранилось на допандемийном уровне. Речь про хоккейный «Локомотив» (КХЛ), футбольный «Шинник» (по итогам сезона ФНЛ-2020/21 вылетел в ПФЛ) и волейбольного «Ярославича» (высшая лига «А»).

Ответа на вопрос, почему так получилось, Сергей Панчишный не дал. Но попытался в целом объяснить политику региона в развитии профессионального спорта.

— Сокращение государственного финансирования в профессиональном спорте — это одно из поручений президента России, — подчеркнул чиновник. — Финансирование профессиональных клубов осуществляется в основном из внебюджетных источников. Правительство региона совместно с клубами ведет планомерную работу по поиску потенциальных спонсоров. Безусловно, пандемия сказалась на финансовом состоянии организаций, выступавших в качестве спонсоров некоторых клубов, что в свою очередь привело к снижению поступлений в бюджеты клубов. В целом же финансирование клубов осталось на том же уровне.

Суперлига-1 каждый год теряет своих участников. Например, перед прошлым сезоном участие в турнире не смогли подтвердить сразу три клуба с богатой историей. Речь про «Спартак» (Санкт-Петербург), «Урал» (Екатеринбург) и «Спартак-Приморье» (Владивосток).