Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента

Роскомнадзор заявляет, что Google и YouTube размещают запрещенный контент. Речь идет о детской порнографии, призыве к суициду и наркоконтенте, передает телеканал «Известия». Из-за выявленных нарушений Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании. Google дали сутки на удаление контента.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.