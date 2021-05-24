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Бабушка Манижи рассказала о гордости за внучку

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Бабушка певицы Манижи, представлявшей Россию на конкурсе песни «Евровидение», Нозигуль Хамраева в понедельник, 24 мая, рассказала, что гордится своей внучкой, которая «мужественно заявила» о проблемах в жизни русских женщин.

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Песня Манижи Russian Woman вошла в десятку лидеров

«Я горда, что моя Манижа как российская таджичка мужественно заявила о проблемах в жизни русских женщин в Европе на этом большом музыкальном конкурсе. Не важно, что она заняла девятое место, зато вошла в десятку лучших среди конкурентов-участников», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению бабушки исполнительницы, Манижа выступила достойно, несмотря на критику в свой адрес. Певица показала свой характер и оправдала доверие, оказанное ей, подчеркнула Хамраева.

Родственница артистки также поблагодарила зрителей стран, которые поддержали певицу.

Финал «Евровидения» состоялся в Роттердаме 22 мая, победу одержала группа Maneskin, представлявшая Италию с песней Zitti E Buoni.

Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. На втором месте оказалась исполнительница из Франции Барбара Прави с композицией Voila. На третьем — представлявший Швейцарию певец Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.

Комментируя выступление на «Евровидении» Манижи, Maneskin высоко оценили ее номер. Они указали на посыл «о независимости женщины», который содержался в ее песне, а также добавили, что Манижа — это приятный в общении человек впечатляющей энергетики и харизмы.

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