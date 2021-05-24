С 15 июня можно получить кешбэк за путевки в детские лагеря
Получить кешбэк за путевки в детские лагеря можно с 15 июня. Программа возврата средств продлится до конца октября, сообщает телеканал «Известия». Родители смогут вернуть до 50% от стоимости поездки. Условия действуют для тех, кто купил путевки до 25 мая. Подать заявку можно через портал госуслуг. Список участников акции будет на портале мирпутешествий.рф. Программу планируют расширить и дополнительно выделить 7 млрд рублей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.