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В апреле средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 тыс. рублей

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В апреле средний размер выданного россиянам потребительского кредита составил 317,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с мартом на 16,1%, а с апрелем 2020 года — на 37,6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступившие в «Известия» в понедельник, 24 мая.

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В целом с начала 2021 года средний размер потребкредита в стране вырос почти на 100 тыс. рублей — в январе он составлял 225,1 тыс. рублей.

Самый большой рост потребкредиты показали в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Подмосковье — 637 тыс., 588,3 тыс. и 474,1 тыс. рублей соответственно. Наименьший рост зафиксирован в Ростовской области (253,2 тыс. рублей), в Ставропольском (249,4 тыс. рублей) и Алтайском краях (225,2 тыс. рублей).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и о его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Потребкредиты выдаются только гражданам, у которых высокие значения ПКР, также им выдают займы на более значительные суммы.

В свою очередь доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что банки стали более тщательно подходить к отбору клиентов, чем ранее. Растет доля заемщиков с высоким кредитным рейтингом, которые, следовательно, могут позволить себе «более широкое тело кредита», чем заемщики с низким рейтингом, которым все чаще отказывают в выдаче займа.

По его словам, среди факторов роста средней суммы потребительского кредита следует выделить в том числе понимание заемщиками того, что ставки снижаться не будут, и это стимулирует их брать кредиты по максимуму именно сейчас, не ожидая более благоприятного времени.

Также эксперт указал на рост инфляции и то, что гражданам требуется больше денег, в том числе кредитных.

На рабочей группе комитета по финансовому рынку в Госдуме 17 мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила о быстром росте долговой нагрузки россиян и пузырях в некоторых сегментах. Она подчеркнула, что сейчас долговая нагрузка граждан находится на «исторически высоком уровне», поэтому ЦБ в рамках возврата к докризисной ситуации повышает с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», сообщила «Известиям», что сектор потребредитования при низкой ставке и высоком спросе на продукты банка сам по себе склонен к образованию пузырей и до конца года динамика роста кредитной нагрузки может сохраниться в силе.

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