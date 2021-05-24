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Мужчина погиб при наезде грузового поезда в Красноярске

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 26-летнего мужчины на железной дороге в Красноярске. Потерпевшего сбил грузовой поезд.

Трагедия произошла рядом со станцией Енисей в Красноярске. По данным управления на транспорта МВД России по Сибирскому федеральному округу, машинист заметил пешехода и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В полиции напоминают, что нахождение вблизи путей и переход дороги в неположенном месте могут привести к тяжелым последствиям для пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль путей называют 5 м и более.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае будут судить мужчину, который допустил гибель девятилетней дочери на железной дороге. Местный житель решил срезать путь до магазина через служебный переход. Отец взял дочь за руку и успешно перебежал пути перед движущимся составом, после чего они пошли вдоль путей. Девочку затянуло под поезд.

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