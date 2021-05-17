Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении ударов по радикалам в Газе
Мир
Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
Туризм
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Туризм
Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
Мир
Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском

Житель Красноярского края ожидает суда за гибель своей дочери под поездом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае ожидает суда мужчина, который допустил гибель своей девятилетней дочери на железной дороге. Ребенка затянуло под поезд. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорта СКР.

Трагедия произошла 22 февраля 2021 года в районе станции Заозерная. По данным ведомства, пьяный местный житель отправился в магазин и взял с собой свою девятилетнюю дочь. Чтобы срезать путь мужчина решил пойти по служебному переходу, предназначенному для сотрудников ж/д станции. Проходить участок вне КПП при этом было запрещено, там действовал соответствующий знак. Кроме того, рядом располагался безопасный виадук через пути, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Отец взял дочь за руку и успешно перебежал пути прямо перед движущимся грузовым составов, после чего они пошли вдоль путей. Девочку затянуло под поезд. Она погибла на месте.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

14 мая сообщалось, что в городе Пушкин (Санкт-Петербург) проводится проверка по факту гибели женщины на железной дороге. Она попала под электричку во время перехода путей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021