Житель Красноярского края ожидает суда за гибель своей дочери под поездом

В Красноярском крае ожидает суда мужчина, который допустил гибель своей девятилетней дочери на железной дороге. Ребенка затянуло под поезд. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорта СКР.

Трагедия произошла 22 февраля 2021 года в районе станции Заозерная. По данным ведомства, пьяный местный житель отправился в магазин и взял с собой свою девятилетнюю дочь. Чтобы срезать путь мужчина решил пойти по служебному переходу, предназначенному для сотрудников ж/д станции. Проходить участок вне КПП при этом было запрещено, там действовал соответствующий знак. Кроме того, рядом располагался безопасный виадук через пути, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Отец взял дочь за руку и успешно перебежал пути прямо перед движущимся грузовым составов, после чего они пошли вдоль путей. Девочку затянуло под поезд. Она погибла на месте.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

14 мая сообщалось, что в городе Пушкин (Санкт-Петербург) проводится проверка по факту гибели женщины на железной дороге. Она попала под электричку во время перехода путей.