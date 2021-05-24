Процедура выходит из внутрипартийной плоскости и завоевывает интерес людей, которые ранее не интересовались политикой. Максимальный уровень конкуренции, меньшее число членов партии и действующих депутатов различных уровней — предварительное голосование «Единой России» в 2021 году закрепляет курс на обновление политорганизации.

По сравнению с 2016 годом число действующих депутатов Госдумы среди кандидатов сократилось на треть. Более чем вдвое уменьшилось количество депутатов заксобраний субъектов России и на 40% — депутатов административных центров. Впервые в истории процедуры большинство участников — беспартийные (52%).

Особенностью этого года стало и выдвижение множества кандидатов до 35 лет — их 33%. Кроме того, треть участников — волонтеры и общественники, которые активно проявили себя в период пандемии, треть — женщины.

Представителей социальной сферы в сравнении с 2016 годом стало больше в два раза: медработники — 208 против 101, педагоги — 852 против 356, общественники — 530 против 270, работники культуры — 173 против 76.

В целом предварительное голосование 2021 года подтверждает лидерскую позицию партии и рост интереса к «Единой России» широкого круга лиц, уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

«Мы видим большее участие беспартийных, тех, кто связывает свои политические амбиции с «Единой Россией». Налицо больший интерес к процедуре, чем в 2016 году. Это тенденция, которую мы наблюдали на протяжении последних лет», — отметил он.

Кроме того, добавил политолог, партия «вышла» в группы, которые раньше были представлены не так широко.

«Прежде всего это группа, связанная с волонтерами. Эффект 2020 года — ни у кого уже не вызывает сомнений, что добровольчество требует политической поддержки. На мой взгляд, это очень логично. Очевидно, волонтеры услышали призыв президента Владимира Путина и решили связать свое политическое будущее с партией», — констатировал Потуремский.

В целом такому увеличению числа участников способствовало и качественное изменение самой процедуры в этом году, добавил он.

«Во-первых, цифровой формат — то, чего не было в 2016 году, — повысил удобство предварительного голосования. Это был очень серьезный вызов для партии в период пандемии, и «Единая Россия» смогла на него ответить. Во-вторых, открытая модель процедуры, которая позволяет принять участие максимально широкому числу кандидатов», — пояснил политолог.

В свою очередь заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил рекордный уровень конкуренции среди кандидатов предварительного голосования.

«Если в 2016 году плотность выдвижения была в районе шести-семи человек на место, то сегодня выше 13. Это прямо свидетельствует о том, что интерес к кампании вырос в два раза», — подчеркнул он.

При этом число избирателей, которые будут голосовать электронно, уже превысило 6 млн человек (по состоянию на 24 мая). Их регистрация продолжается до 28 мая включительно, отметил Перминов.

«Думаю, что с учетом такой высокой конкурентности в округах и такого числа кандидатов мы сможем ответить на запрос избирателей на обновление партии с одной стороны, с другой — дать объективную оценку тем, кто будет принимать участие в кампании. Сами цифры говорят о том, что мы достигаем этого результата», — резюмировал он.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Процедура пройдет с 24 по 30 мая электронно по всей стране. В ее основе — технология блокчейн, которая позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования. Накануне, 23 мая, разделили электронные «ключи» шифрования. Части «ключа» передали на ответственное хранение нескольким членам федерального оргкомитета, наполовину состоящего из представителей общественности. В финале их соединят, после чего начнется подсчет голосов.

Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут в сентябре представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, в регионах и муниципалитетах, утвердят на съезде. Он пройдет 19 июня в Москве.

Автор — политолог, журналист

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