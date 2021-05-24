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Правительство поручило отменить налогообложение платежей за ущерб экологии

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Правительство России не распространит налог на прибыль организаций на платежи, которые направляются на возмещение ущерба экологии. Эта информация следует из перечня решений главы кабмина Михаила Мишустина по итогам выступления в Госдуме в понедельник, 24 мая.

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Разлив нефтепродуктов произошел в период сезонной миграции водоплавающих на север

Премьер-министр поручил Минфину, Минприроды и Минэкономразвития разработать до 18 июня норму об исключении штрафов за нанесение ущерба окружающей среде из налогооблагаемой базы.

Реализовать это решение предлагается через поправки правительства к проекту федерального закона № 1170972-7 о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса России.

Мишустин считает, что такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы, так как «это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты».

«И получается, что устранение ущерба идет, по сути, за счет простых граждан. Так быть не должно», — приводит его слова сайт правительства.

В марте этого года Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила штраф на сумму 146,2 млрд рублей за возмещение вреда экологии. Компания компенсировала утечку 21 тыс. тонн топлива из аварийного резервуара под Норильском, которая произошла в мае 2020 года.

11 мая 2021 года из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив нефти. Основная масса нефтесодержащей жидкости была локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. Ведутся работы по ликвидации последствий.

С 17 мая в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах до особого распоряжения. Установлен региональный уровень реагирования.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, ущерб от разлива нефтепродуктов может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.

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