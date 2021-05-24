Правительство поручило отменить налогообложение платежей за ущерб экологии
Правительство России не распространит налог на прибыль организаций на платежи, которые направляются на возмещение ущерба экологии. Эта информация следует из перечня решений главы кабмина Михаила Мишустина по итогам выступления в Госдуме в понедельник, 24 мая.
Премьер-министр поручил Минфину, Минприроды и Минэкономразвития разработать до 18 июня норму об исключении штрафов за нанесение ущерба окружающей среде из налогооблагаемой базы.
Реализовать это решение предлагается через поправки правительства к проекту федерального закона № 1170972-7 о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса России.
Мишустин считает, что такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы, так как «это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты».
«И получается, что устранение ущерба идет, по сути, за счет простых граждан. Так быть не должно», — приводит его слова сайт правительства.
В марте этого года Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила штраф на сумму 146,2 млрд рублей за возмещение вреда экологии. Компания компенсировала утечку 21 тыс. тонн топлива из аварийного резервуара под Норильском, которая произошла в мае 2020 года.
11 мая 2021 года из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив нефти. Основная масса нефтесодержащей жидкости была локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. Ведутся работы по ликвидации последствий.
С 17 мая в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах до особого распоряжения. Установлен региональный уровень реагирования.
Как рассказал «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, ущерб от разлива нефтепродуктов может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.