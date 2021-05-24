Овечкин из-за травм не сыграет за сборную РФ на ЧМ по хоккею

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Риге из-за большого количества травм. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) ВКонтакте.

В публикации пояснили, что спортсмен получил повреждения при выступлениях в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

При этом одноклубники Овечкина вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов будут представлять российскую команду на чемпионате мира. В настоящее время ФХР занимается вопросом осуществления перелета игроков в Латвию.

22 мая россияне обыграли соперников из Великобритании со счетом 7:1. В первом периоде сборная России отправила в ворота соперников четыре шайбы. Две из них забил Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский — по одной. Шайбы в ворота британцев также забили Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев.

За день до этого команда РФ в стартовом матче чемпионата мира одержала победу над соперниками из Чехии со счетом 4:3.

В результате Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы. 24 мая сборной предстоит встреча со сборной Словакии.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.